Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Start des jüngsten Feinstaubalarms sind am Stuttgarter Neckartor wieder deutlich erhöhte Werte gemessen worden. Der Mittelwert lag nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz am Dienstag bei 81 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der zulässige Grenzwert laut EU-Regelung liegt bei 50 Mikrogramm. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte der Alarm noch bis in die nächste Woche hinein bestehen: „Es ist keine Besserung in Sicht“, sagte ein Sprecher des DWD am Mittwoch. Weil kein Regen für den Südwesten in den nächsten Tagen erwartet werde, gebe es kaum Austausch in der Atmosphäre. Das sorge weiterhin für dicke Luft in Stuttgart.

