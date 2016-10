Stuttgart (red) -Zwei 22 Jahre alte Männer sind am frühen Montagmorgen in einem von der Hauptstätter Straße zum Josef-Hirn-Platz führenden Durchgang von einem Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden. Die beiden hatten sich dort gegen 5.30 Uhr unterhalten, als plötzlich ein Unbekannter hinzukam, mit dem sie in Streitigkeiten gerieten. Im weiteren Verlauf zückte der Unbekannte ein Messer und stach auf die beiden Männer ein. Einer erlitt schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. Die behandelnden Ärzte diagnostizierten eine akute Lebensgefahr. Sein Begleiter zog sich leichtere Schnittverletzung im Kopfbereich zu und