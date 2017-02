Stuttgart (red) - Bei einer Auseinandersetzung am Freitag gegen 18.10 Uhr in der Klettpassage am Aufgang zur Königstraße erlitt ein 28-Jähriger eine Stichverletzung am Hals. Der Mann, der mit zwei Begleitern unterwegs war, geriet aus noch unbekannten Gründen mit zwei anderen 38 und 29 Jahre alten Männern in Streit. In dessen Verlauf wurde er von dem 38-Jährigen mit einem Messer attackiert und dabei schwer am Hals verletzt. Der Verletzte begab sich stark blutend zum Polizeiposten Klett-Passage, wo die Erstversorgung durch den angeforderten Rettungsdienst erfolgte. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, das er am Abend nach