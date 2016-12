Stuttgart (pap) - Mercedes-Benz hat seine Verkäufe im November erneut zweistellig gesteigert und weltweit 182 602 Fahrzeuge (plus 12,7 Prozent) Autos an Kunden ausgeliefert. Von Januar bis November stieg der Absatz um 11,8 Prozent auf 1,893 Millionen. „Mit dem zweistelligen Wachstum seit Jahresbeginn haben wir bereits im November den Absatz von Mercedes-Benz aus dem Vorjahr übertroffen“, sagte Vertriebsvorstand Ola Källenius gestern in Stuttgart. Der Absatz in Europa stieg um 16,7 Prozent auf 78 797 Einheiten. In Deutschland stieg die Nachfrage auf 25 599 Autos (plus 7,2 Prozent). In der Region Asien-Pazifik sind 63 918 Fahrzeuge von