Stuttgart (ae) - In rund drei Monaten geben in der Mercedes-Benz-Arena nicht mehr Spieler, Fans und Trainer, sondern Bautrupps den Ton an: Der Austausch der rund 36 000 Quadratmeter großen Dachmembran soll nach der letzten Bundesliga-Begegnung im Stadion starten. Nach einer Nutzungsdauer von fast 25 Jahren werden die weißen Folien erneuert.

„Wir beginnen unmittelbar nach dem letzten Punktspiel am 21. Mai gegen die Würzburger Kickers mit den Dacharbeiten in der Mercedes-Benz Arena“, kündigte Martin Rau, Geschäftsführer der Stadion Neckarpark GmbH, gestern an. Dafür greift man auf bewährte Partner zurück: Gemeinsam mit dem