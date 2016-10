„Ob tatsächlich mehr passiert ist, kann man so nicht sagen“, betont Polizeisprecher Jens Lauer. Zum einen seien die zwei im Vorjahr anzeigten Delikte der mit Abstand niedrigste Wert seit Jahren gewesen. Bei früheren Volksfesten seien mal fünf oder sechs, einmal auch neun Sexualstraftaten zur Anzeige gebracht worden. Zum anderen sei die Dunkelziffer bei Sexualstraftaten auf dem Wasen erfahrungsgemäß recht hoch.

Der deutliche Anstieg in diesem Jahr sei wohl vor allem auf die gesunkene Toleranz gegenüber sexuellen Übergriffen zurückzuführen. Nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln und der folgenden öffentlichen Debatte seien die Menschen