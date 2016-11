Stuttgart (dpa/lsw) - Das Landesgesundheitsamt ruft zu Impfungen gegen schwere Atemwegserkrankungen für Säuglinge auf. In Baden-Württemberg gab es in diesem Jahr mit 104 Keuchhusten-Fällen bei Säuglingen bereits doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Ende Oktober starb sogar ein ungeimpftes Baby an Keuchhusten. Solche Todesfälle seien besonders tragisch, weil sie vermeidbar seien, teilte die Behörde am Freitag anlässlich des Welt-Pneumonie (Lungenentzüdung)-Tages 2016 an diesem Samstag (12. November) mit.

Lungenentzündungen können durch bakterielle und virale Erreger verursacht werden oder als Folge von Masernerkrankungen und Keuchhusten auftreten. Gefährdet sind nach Angaben des Landesgesundheitsamtes neben Säuglingen vor allem Senioren. Keuchhusten ist eine hochansteckende respiratorische Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Bordetella pertussis verursacht wird. Charakteristisch sind lang andauernde Hustenattacken, die mit Atemnot und Erbrechen einhergehen können.

Anzeige