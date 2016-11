Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Der Zustand von Brücken, Tunneln, Unterführungen, Stegen und Stützmauern in der Landeshauptstadt gibt Anlass zur Sorge - überall bröckelt der Stahlbeton. Für die Unterhaltung und Instandsetzung müsste das jährliche Budget auf mindestens zwei Millionen Euro erhöht werden, fordert Technik-Bürgermeister Dirk Thürnau.

Rund 700 sogenannte Ingenieurbauwerke befinden sich derzeit im Eigentum der Landeshauptstadt. Viele wurden in den Jahren zwischen 1960 und 1975 gebaut. Mittlerweile nagt der Zahn der Zeit am Beton, er bröckelt an vielen Stellen, die Stahlbewehrung rostet. Den Zustandsprüfungen zufolge sind viele Bauwerke in einem schlechten Zustand: Bei mehr als 50 von ihnen, schildert Thürnau in einer Vorlage an den Gemeinderat die Situation, seien innerhalb der nächsten acht Jahre Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Bei weiteren 160 Bauwerken zeichnet sich mittelfristig - also in den nächsten 15 Jahren - Handlungsbedarf ab. Lediglich etwa 100 Bauwerke befinden sich in einem Zustand, bei dem größere Instandsetzungsarbeiten erst in 30 Jahren notwendig werden.

Die Krux: Derzeit können aufgrund des stark begrenzten Budgets Reparaturen an Brücken, Tunneln und Unterführungen nur bei dringendem Bedarf durchgeführt werden - etwa dann, wenn die Stand- oder Verkehrssicherheit gefährdet ist. Für mehr reicht das seit dem Jahr 2010 nicht mehr angehobene Budget in Höhe von 1,45 Millionen Euro jährlich einfach nicht aus. Zum Teil, so Thürnau, mussten umfangreiche Sanierungsarbeiten aus Kostengründen immer wieder zurückgestellt werden. Aus seiner Sicht ist es erforderlich, das Budget dauerhaft auf mindestens zwei Millionen Euro pro Jahr anzuheben, um das Anlagevermögen der Ingenieurbauwerke zumindest auf dem aktuellen Niveau zu halten.

Vordringlichen Handlungsbedarf gibt es laut Thürnau im Schwanenplatztunnel. Nach 44 Betriebsjahren weist er erhebliche Schäden durch Frost- und Tausalzeinwirkung auf und soll im Jahr 2018 in mehreren Bauabschnitten unter laufendem Betrieb saniert werden. Eine Herausforderung: Er ist mit einer Verkehrsbelastung von rund 100 000 Fahrzeugen am Tag der am stärksten belastete Tunnel im Stadtgebiet. Die Gesamtkosten werden auf acht Millionen Euro geschätzt. Die Instandsetzungsmaßnahmen müssen vor der Inbetriebnahme des Rosensteintunnels 2019 abgeschlossen sein.

Sanierungsbedürftig sind aber auch die Unterführungen am Charlottenplatz und am Österreichischen Platz. Zudem der Wagenburgtunnel: Für die Verkleidung des in den 1950er-Jahren erstellten Bauwerks wurden Fliesen verwendet, die sich in vielen Teilen ablösen und so die Verkehrssicherheit gefährden. Ab 2020, so Thürnau, ist eine Sanierung unter Beibehaltung einer Fahrspur möglich. Die Kosten liegen nach heutigem Stand bei zwei Millionen Euro. Hinzukommen wird noch die Erneuerung der aus den 1980er-Jahren stammenden Beleuchtungsanlage. Einen Millionenbetrag wird wohl auch der denkmalgeschützte Schwabtunnel verschlingen: Im Bereich der Portale und der Treppenaufgänge gibt es viele schadhafte Stellen. Ein Sanierungskonzept soll nun erstellt werden. „Ziel ist eine Umsetzung der Maßnahmen vor dem 125-jährigen Jubiläum im Jahr 2021“, sagt Thürnau.

Mehr Geld benötigt das Tiefbauamt aber auch für die Erneuerung von Ingenieurbauwerken. So kommt für den Fußgängersteg an der Fauststraße in Vaihingen, Baujahr 1965, aufgrund der schlechten Substanz eine Sanierung nicht mehr in Frage. Deshalb ist ein Ersatzneubau erforderlich, da der Steg sonst aus Sicherheitsgründen ab dem Jahr 2018/2019 gesperrt werden müsste. Kostenpunkt: voraussichtlich 2,5 Millionen Euro. Entlang der Neuen Weinsteige muss die Stützkonstruktion dringend erneuert werden. Da die Absturzsicherheit nicht mehr gewährleistet sei, seien die unterhalb der B 27 gelegenen Gebäude durch den Straßenverkehr gefährdet, räumt Thürnau ein.