Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Montagnachmittag in der Wilnaer Straße einen 43 Jahre alten Mann in seiner Wohnung festgenommen, der im Verdacht stand, kurz zuvor offenbar mit einer Schusswaffe auf ein fahrendes Fahrzeug gezielt zu haben.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 36-jähriger Anwohner gegen 14.45 Uhr die Wilnaer Straße entlang und beobachtete, wie der 43-Jährige aus einem Dachfenster heraus offenbar mit einer Schusswaffe auf sein Fahrzeug zielte. Alarmierte Polizisten umstellten das Gebäude, Spezialeinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann wurde bei dem Zugriff verletzt. Nach derzeitigem