Stuttgart (jps) - Glück im Unglück hatte ein 29 Jahre alter Autofahrer, als er am zweiten Weihnachtsfeiertag einen schweren Unfall hatte. Der junge Mann wurde aus seinem Fahrzeug geborgen, bevor dieses in Flammen aufging. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige gegen 6.50 Uhr mit seinem Ford Ka stadtauswärts auf der B 27 unterwegs, als er aus zunächst unklarer Ursache an der Ausfahrt Fasanenhof gegen die Leitplanke prallte und sich überschlug. Kurz darauf begann das Auto im Bereich des Motorraums zu brennen. Just zu dieser Zeit trafen an der Unfallstelle unter anderem zwei Angehörige der Stuttgarter Berufsfeuerwehr ein, die sich auf dem Nachhauseweg befanden. Ihnen und weiteren Verkehrsteilnehmern gelang es, den schwer verletzten und eingeklemmten Mann aus seinem total demolierten Fahrzeug durch die zerbrochene Heckscheibe zu bergen und bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes Erste Hilfe zu leisten. Der 29-Jährige, der unter anderem schwere Verbrennungen erlitt, wurde in die Spezialabteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Bis zum Eintreffen der Löschfahrzeuge der Feuerwehr hatte das Feuer auch auf den Innenraum des Autos übergegriffen, es entstand Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

