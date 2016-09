Hannover/Stuttgart (dpa/log) - Der Autozulieferer Mahle hat in den ersten sechs Monaten dank der Übernahmen im vergangenen Jahr zweistellig zulegen können. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf ungefähr 6,2 Milliarden Euro gewachsen, wie Mahle-Chef Wolf-Henning Scheider gestern auf der Messe IAA Nutzfahrzeuge in Hannover sagte. Die Übernahmen aus 2015 herausgerechnet, lag das Plus noch bei 3,8 Prozent - damit wächst das Unternehmen schneller als der weltweite Fahrzeugmarkt.

So legte im gleichen Zeitraum die Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 2,4 Prozent und die schwerer und