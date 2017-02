Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Ende des Feinstaubalarms in Stuttgart sind die Werte noch einmal deutlich nach oben gegangen. Nach jüngsten Daten vom Freitag lag der Tagesmittelwert am besonders belasteten Neckartor am Donnerstag bei 93 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Am Freitagmorgen wurden zeitweise 95 Mikrogramm gemessen. Das geht aus den Daten der Landesanstalt für Messungen, Umwelt und Naturschutz hervor.

Damit sei der Wert fast doppelt so hoch wie erlaubt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. „Die Luftqualität in Stuttgart ist seit Wochen extrem schlecht.“

Der aktuelle Alarm sollte am Freitag um 24.00 Uhr enden. Da vor allem am Wochenende Regen erwartet wird, gehen Meteorologen von einer Besserung der Luftqualität aus.

