Ludwigsburg (dpa/lsw) - Deutschland sucht den Super-Kürbis: In Ludwigsburg wird am Sonntag (13.00 Uhr) der Deutsche Meister im Kürbiswiegen ermittelt. 25 Züchter aus der ganzen Republik werden erwartet. 2016 gilt vom Wetter her unter den Experten als schwieriges Kürbisjahr, dennoch seien laut Umfangmessungen wieder einige Schwergewichte am Start, wie die Veranstalter mitteilten. Ob der deutsche Rekord von 812 Kilogramm vom letzten Jahr fällt, entscheide sich tatsächlich erst an der Waage. Ludwigsburg veranstaltet die Meisterschaft seit 1990 als PR-Gag für die dauerhafte Gartenausstellung Blühendes Barock am Residenzschloss.

