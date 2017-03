Stuttgart (red) – Die Aufnahme von Löwen markierte 1952 die Erweiterung der Wilhelma als Botanischer Garten zu einem dauerhaften Zoo. Die Publikumslieblinge gab es bis 2008 zu sehen, als die letzten von ihnen hoch betagt starben. Neun Jahre später hat die Wilhelma die für viele Besucher schmerzliche Lücke geschlossen. Zwei Jungtiere der extrem seltenen Unterart der Asiatischen Löwen sind am Mittwoch, 15. März, in das Raubtierhaus eingezogen (wie berichtet). Dort haben sich die beiden einige Tage unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Ruhe an ihre neue Umgebung gewöhnen dürfen. Zudem standen bei den beiden Neuzugängen medizinische Untersuchungen auf dem