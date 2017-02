Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Loslösung vom Maschinenbauer Voith will der neu gegründete Industrie-Dienstleister Leadec eine Einkaufstour starten. „Wir werden uns in den nächsten ein bis zwei Jahren signifikant verstärken“, sagte der Chef der Leadec-Services-Gruppe, Markus Glaser-Gallion, am Mittwoch in Stuttgart. So seien Käufe von Automatisierungs-Spezialisten möglich. Im Leadec-Konzern arbeiten den Angaben zufolge etwa 18 000 Menschen, Schwerpunkt sind Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in Autofabriken.

Hintergrund

Voith hat seinen früheren Konzernteil 2016 an private Investoren verkauft. Der aus dem englischen Wort „Lead“ (Führung) abgeleitete Kunstname Leadec ist neu. Die Konzernzentrale ist in Stuttgart.