Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart rechnet die Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderung. In der Nacht zum Mittwoch kippte ein Lastwagen aus bisher ungeklärter Ursache auf der Höhe Otto-Hirsch-Brücken um und blockiert seitdem die Fahrbahn, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ladung - Metallteile - verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Bergung kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

