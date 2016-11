Stuttgart (lsw) - Nach dem desaströsen Abschneiden Baden-Württembergs bei der jüngsten Bildungsstudie will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wieder die Lehrer und deren Qualifizierung in den Mittelpunkt stellen. „Wir haben nicht zu wenig Lehrer. Die Frage ist, sind sie an der richtigen Stelle? Sind sie richtig ausgebildet? Sind sie richtig fortgebildet?“, sagte sie gestern im Landtag. Dazu erwarte sie auch Aussagen des Landesrechnungshofes, der den effizienten Einsatz von Lehrern an den Südwest-Schulen überprüft.

Ministerin: Eltern stärker beraten

Überdies will sie die Grundschulempfehlung neu fassen und die Beratung der Familien beim Übergang in die weiterführende Schule verstärken. Als weitere Stellschraube nannte sie das Schreiben nach Gehör, das an den Grundschulen im Land keine Zukunft mehr habe. Sie nahm auch die Eltern in die Pflicht: Sie müssten zu Hause die Bedeutung von Schule und die Wertschätzung gegenüber Lehrern vermitteln.

Laut der Studie des Instituts für Qualität im Bildungswesen (IQB) sackt der einstige Primus Baden-Württemberg im Ländervergleich auf hintere Ränge ab: Von Platz zwei im Fach Deutsch beim Zuhören rutschten die Neuntklässler im Land auf Platz 14, beim Lesen von Platz drei auf Platz 13 und bei der Orthografie vom zweiten auf den zehnten Rang.

Wichtig sei, keine Strukturdebatten anzuzetteln, so Eisenmann, und Ruhe in die Schulen zu bringen. Sie wolle mit Experten, Schulpraktikern, Eltern und Verbänden den besten Weg erörtern, das Bildungssystem wieder zum Erfolg zu führen. Eine von den Grünen angeregte Enquetekommission zum Thema Qualitätsentwicklung befürwortete sie allerdings nicht.

In der Debatte spielte die Frage nach der Verantwortung für den Absturz im Bildungsvergleich eine große Rolle. Die grün-rote Vorgängerregierung habe die Schulen unter Druck gesetzt und mit den Folgen ihrer Reformen allein gelassen, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Der „Sündenfall“ habe 2011 mit der Regierungsübernahme durch Grün-Rot begonnen. Diese Koalition habe eine neue Lernkultur eingeführt ohne Noten, Leistungserwartung und pädagogische Verbindlichkeit.

SPD: Hintergrund Konzept Schavans

SPD-Bildungsexperte Stefan Flust-Blei wies die Vorwürfe zurück. Hintergrund der Resultate sei der IQB-Studie der von der damaligen Kultusministerin Annette Schavan (CDU) verantwortete Bildungsplan aus dem Jahr 2004. „Interessanterweise oder zufälligerweise hat nämlich die IQB-Studie 2015 damit genau den letzten Jahrgang des alten, dreigliedrigen Schulsystems inklusive verbindlicher Grundschulempfehlung abgetestet - aus schwarz-gelber Regierungszeit.“ FDP-Bildungsexperte Timm Kern verwies auf die Erfolge der schwarz-gelben Regierungszeit wie niedrigste Sitzenbleiberquoteund Jugendarbeitslosenquote. Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen hat Grün-Rot einem funktionierenden Bildungssystem ohne Not das Fundament entzogen.