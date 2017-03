Stuttgart (eh) - Stuttgarts Einwohnerzahl wächst: „Zum Ende des vergangenen Jahres waren 609 219 Einwohner in Stuttgart mit Hauptwohnung gemeldet“, stellt Thomas Schwarz, Leiter des Statistischen Amtes, fest. Damit verzeichnet die Landeshauptstadt ein Plus von knapp zehn Prozent in sechs Jahren.

Nach der jüngsten Fortschreibung des Statistischen Amts betrug ist die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr um 6918 Personen (+1,2 Prozent) gewachsen. Erfreulich dabei ist: Entgegen dem Trend im ganzen Land trägt in Stuttgart auch die natürliche Bevölkerungsentwicklung zum Wachstum bei. Seit zwölf Jahren nun schon sind in