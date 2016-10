Der Landeselternbeirat hat die Landesregierung nachdrücklich aufgefordert, in der Bildungspolitik umzusteuern und mehr Geld für Lehrer zur Verfügung zu stellen. Einsparmaßnahmen seien der völlig falsche Weg. «Schon jetzt ist der Pflichtunterricht in bisher unbekanntem Ausmaß nicht sichergestellt», teilte der Vorsitzende Carsten Rees am Donnerstag in Stuttgart mit. Ein Stopp des Ausbaus der Ganztagsschule sei ein Schlag ins Gesicht vieler Schulgemeinschaften, die sich bereits auf den Weg gemacht hätten. «Hier werden leichtfertig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Chancengleichheit in der Bildung aufs Spiel gesetzt.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte angekündigt, den geplanten Ausbau der Ganztagsschule und der Inklusion ab dem Schuljahr 2017/2018 aussetzen zu wollen, weil im grün-schwarzen Entwurf für den Landeshaushalt im kommenden Jahr Lehrer fehlten. Bei der Inklusion geht es um die Einbeziehung behinderter Schüler in den regulären Unterricht. Eisenmann will prüfen, die Gesetze und Verordnungen zum Thema Ganztagsschule und Inklusion auszusetzen, wie sie der «Stuttgarter Zeitung» (Donnerstag) sagte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Koalitionsausschuss für Dienstag kommender Woche einberufen, um eine Lösung zu finden.