Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Rund 2.000 Kurden - und damit weit mehr als erwartet - haben am Samstagnachmittag in Stuttgart gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden fünf Beamte leicht verletzt. Es gab zwei Gewahrsamnahmen. Mehrere Polizisten setzten auch Schlagstöcke ein. Eine Gruppe von 40 bis 50 Demonstranten habe sich vermummen wollen, berichtete ein Sprecher. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben zunächst mit rund 700 Teilnehmern gerechnet.

Mehrere Demonstranten schwenkten Fahnen und Plakate mit dem Bild des inhaftierten Führers der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Die Proteste richten sich insbesondere gegen die Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei in der Nacht zum Freitag. In Karlsruhe gingen nach Angaben der Polizei am Samstag rund 250 Demonstranten auf die Straße. In Köln versammelten sich mehrere tausend Kurden.

Anzeige

Der Demonstrationszug durch die Stuttgarter Innenstadt wurde von Polizisten abgeschirmt, auch Polizeireiter kamen zum Einsatz.