Stuttgart (dpa) - Trotz negativer Auswirkungen durch den Kupferpreis arbeitet der Kabelhersteller Lapp profitabler als zuvor. Obgleich der Umsatz im Geschäftsjahr 2015/16 nur um 1,7 Prozent auf 901,5 Millionen Euro stieg, kletterte der Vorsteuergewinn um 3,9 Prozent auf 42,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen gestern in Stuttgart mitteilte. Firmenchef Andreas Lapp zeigte sich zufrieden: „Wir haben wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht.“ Begründet wurde die Entwicklung etwa mit effizienteren Arbeitsabläufen. Das Lapp-Geschäftsjahr geht bis Ende September.

Allerdings machte der gesunkene Kupferpreis dem Familienunternehmen zu schaffen. Dieser Rohstoffpreis fiel in dem Geschäftsjahr den Angaben zufolge um 17 Prozent. Lapp kauft Kupfer und macht daraus Kabel. Beim Verkauf wird der Kupferpreis auf Basis des aktuellen Börsenwertes berechnet -im Schnitt hat Lapp im Geschäftsjahr 2015/16 Kupfer also billiger verkauft als das Unternehmen das Metall eingekauft hat. Ohne diesen Effekt und ohne Währungsschwankungen wäre der Umsatz um 7,8 Prozent gestiegen. Davon gehen etwa 2,5 Prozent auf das Konto eines Zukaufs einer Firma in Portugal. Unter den Weltregionen zeigte sich Europa mit einem Erlösplus von fünf Prozent als Wachstumstreiber, in Amerika war es nur ein Prozent und in Asien sogar ein Minus von neun Prozent. Die deutlich schlechteren Erlöse in Asien lagen an Währungsschwankungen, aber auch an hohen Vergleichswerten wegen Großaufträgen im Vorjahr.

Anzeige

Zurückhaltende Prognose

Die Perspektiven von Lapp sind positiv. „In diesem Geschäftsjahr ist uns auch der Kupferkurs hold“, sagte Finanzvorstand Andreas Hermann. So sei der Kupferpreis im letzten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum neun Prozent höher gewesen - steigende Kupferpreise lassen bei Lapp die Kassen klingeln. Für das Geschäftsjahr 2016/17 rechnet Finanzchef Hermann mit einem Umsatzplus „im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich“. Bei der Gewinnprognose äußerte sich der Vorstand zurückhaltend. Es werde eine „relevante Ergebnissteigerung geben“, wenn es keine großen negativen Sondereffekte gebe und „der Kupferkurs uns keinen Streich spielt“, sagte Hermann. Lapp hat Stand Herbst 2016 nach eigenen Angaben 3530 Mitarbeiter, etwa ein Drittel davon in der Region Stuttgart und insgesamt 140 mehr als ein Jahr zuvor. Lapp-Kabel sind in Industriemaschinen zu finden.