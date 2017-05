(rw) - Zum zwölften Mal hat Bernd Schäfer-Surén , der Direktor des Hotels Le Méridien, sein Haus an der Willy-Brandt-Straße zur temporären Galerie erweitert. Zusammen mit Edith Strassacker, der Chefin der gleichnamigen Kunstgießerei in Süßen, eröffnete er am Freitagabend die fünfte Skulpturen-Ausstellung „Kunstmomente“ der Edition Strassacker, die bis zum 13. Juni täglich für jedermann kostenlos zugänglich ist.

Anzeige

Gleich hinter der Drehtür am Eingang - noch vor der Rezeption - begrüßt Jamie Salmons Bronzekopf „Fragment - II“ die Besucher und deutet an, dass sie eingeladen sind, sich umzusehen in der vielgestaltigen Welt, die international anerkannte Künstler ersonnen und die Traditionsgießerei Strassacker mit schwäbischer Handwerksperfektion realisiert haben. Damit entspricht die Ausstellung dem Selbstverständnis des Le Méridien als Visitenkarte der Region im Sinne seines Direktors, der den Gästen aus aller Welt „Dinge bieten möchte, die sie hier nicht erwartet haben“. Natürlich heißt das Hotel auch alle Besucher willkommen, die einfach nur anschauen wollen, was auf dem breiten Gang zwischen den Festsälen und dem Restaurant zu entdecken ist. In lockeren Gruppen verteilt oder einzeln aufgestellt, finden sich dort 63 Bronze-Skulpturen ganz unterschiedlicher Größe und Kunstauffassung von 25 Künstlern, die alle in der Edition Strassacker vertreten sind, weil sie in Süßen bei der Metamorphose ihrer Wachsmodelle zu dauerhaften Bronzeskulpturen in jedem Stadium einbezogen werden. Der Weg von dem übergroßen Anti-Ikarus, der als „Rising“ von Anna K. Kleeberg am Ausstellungsende mitten im Gang die Arme ausbreitet, bis zum magisch glühenden Octopus von Viktor Paulus über dem Buffet des Restaurants wird für den Besucher zum abwechslungsreichen Gang durch die zeitgenössische Bronzekultur zwischen Nachdenklichkeit und Spaß.

Anzeige

Da gibt es die glatten, stilisierten Stelen, die zum Streicheln verlocken wie Robert Simons „Pelikan“ - und „Versuchungen“, wie die des Ernst Fuchs, die man besser mit Abstand betrachtet. Zarte Liebesträume finden sich neben urigen Kraftdemonstrationen wie dem „Großen Stier“ von David Laugoner. So jongliert die Ausstellung (wie Ulrich Barnickels Figur mit seinen Tellern) mit ihrem Angebot einer bunten Palette ästhetischer Genüsse auf dem Weg zu einem exquisiten gastronomischen Angebot. Die Vernissage endete denn auch mit einem französischen Buffet, begleitet von der dezenten „Tafelmusik“ der drei hochmusikalischen zehn, elf und zwölf Jahre alten Schwestern Emilsson.