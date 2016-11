Kulturwerk bietet Hilfe zur Selbsthilfe

STUTTGART-OST: Viel Lob und Ermunterung für die Institution anlässlich des Festes zum 20-jährigen Bestehen

(red) - „Wenn die richtigen Leute zur richtigen Zeit aufeinandertreffen und miteinander arbeiten, dann kommt so etwas dabei heraus, wie das Kulturwerk. Und darauf können wir alle stolz sein“, so Werner Wölfle, Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart für Soziales und gesellschaftliche Integration. An die Verantwortlichen des Kulturwerk gerichtet sagte Wölfle: „Ohne ihre Ideen und ihre Tatkraft wären wir heute nicht da, wo wir sind.“