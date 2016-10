Stuttgart (dpa/lsw) - Nachts im Rathaus: Rund 10 000 Menschen haben am Wochenende an der 15. «Stuttgartnacht» teilgenommen. Das teilte der Veranstalter, das Stadtmagazin «Lift», am Sonntag mit. Von 19.00 Uhr am Samstagabend bis 2.00 Uhr am Sonntagfrüh hatten 70 Kultureinrichtungen für Nachtschwärmer geöffnet. Anziehungspunkte waren demnach unter anderem Oper, Schauspiel und Ballett sowie das Stuttgarter Rathaus, eine Burlesque-Show, das Planetarium und der Fernsehturm. Gedränge herrschte auch im Landtag, wo Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) mit den Besuchern sprach und ein Poetry Slam stattfand.

Die milden Temperaturen sorgten nach