Stuttgart (eh) - Die Osterreisewelle am Flughafen sorgt für lange Schlangen an den Check-in-Schaltern. Entlastung verspricht eine Neuerung: die Gepäckaufgabe am sogenannten Self Bag Drop. Fluggäste der Airline Eurowings können an bislang fünf automatischen Station in Terminal 1 ihre Koffer selbst aufgeben.

