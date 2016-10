Stuttgart (dpa/lsw) - Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück hat die designierte SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier scharf kritisiert. Unter ihr deute sich ein „Linksruck“ in der Partei an, sagte Hück der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe Angst, dass die SPD unter die Räder kommt und eine Kopie der Linkspartei wird - dann würden die linksorientierten Bürger lieber zum linken Original gehen.“ Die Südwest-SPD war bei der Landtagswahl in der Wählergunst abgestürzt und musste in die Opposition. Die Wahl der neuen SPD-Landeschefin ist für diesen Samstag geplant. SPD-Parteimitglied Hück hatte im Frühjahr das Amt des Co-Landeschefs der SPD angepeilt, dies aber ohne Erfolg.

