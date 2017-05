Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht Handlungsbedarf bei muttersprachlichem Unterricht für Kinder mit ausländischen Wurzeln. „Damit müssen wir uns beschäftigen“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Es gebe bereits erste Überlegungen. Dazu gehöre auch, den bislang von den Konsulaten verantworteten Unterricht unter staatliche Schulaufsicht zu stellen. Gespräche würden auf allen Ebenen geführt, auch mit den Konsulaten. Er werde die Frage in Kürze auch mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erörtern, kündigte der Regierungschef an.

Zuvor hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) dafür plädiert, den Unterricht, zumal den türkischen, in staatliche Verantwortung zu geben. Der Unterricht dürfe nicht Anhängern der türkischen Regierungspartei AKP als Lehrern überlassen werden.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) verwies darauf, dass insgesamt 14 Konsulate muttersprachlichen Unterricht im Südwesten anbieten. „Wenn in einem Konsulat etwas nicht in Ordnung ist, heißt es nicht, dass es in den 13 anderen auch falsch gemacht wird.“ Es dürfe keinen Generalverdacht geben. Einzelne kritische Fälle müssten aber genau geprüft werden, sagte Kretschmanns Stellvertreter.

