Stuttgart (dpa) - Für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ein „respektabler Kandidat“ für das Amt des Bundespräsidenten. „Er bringt viel politische Erfahrung mit, hat ein großes Ansehen im Inland wie im Ausland und ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands“, teilte Kretschmann am Montag auf Anfrage in Stuttgart mit. „Er ist ein besonnener Politiker, der meines Erachtens die notwendige Ruhe und Klarheit mitbringt, dieses, in unseren unruhigen Zeiten, so wichtige Amt auszufüllen.“ Die große Koalition in Berlin hatte sich auf Steinmeier als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten geeinigt. Zuvor war auch Kretschmann selbst als Kandidat für das Amt gehandelt worden.

