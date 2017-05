Stuttgart (dpa/lsw) - Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) angestoßene Debatte um eine deutsche Leitkultur nicht zielführend. „Meiner Ansicht nach ist der Begriff „deutsche Leitkultur“ durch vergangene Diskussionen verbrannt“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Es wundere ihn, dass ein „besonnener“ Minister wie de Maizière das Thema aufgegriffen habe. „Denn darüber können wir uns nicht einigen - weder, ob es sinnvoll ist, den Begriff zu verwenden, noch darauf, was dazugehört und was nicht.“

De Maizière hatte die Bundesbürger am Wochenende aufgerufen, sich selbstbewusst zu