Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Frank-Walter Steinmeier hat nach seiner Wahl zum neuen Bundespräsidenten auch aus Baden-Württemberg zahlreiche Glückwünsche erhalten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte die Überzeugung, dass der Sozialdemokrat das Amt mit notwendigen Ruhe und Klarheit ausüben werde. Die baden-württembergische SPD lobte die Wahl demonstriere Deutschlands Weltoffenheit.

Kretschmann gratulierte Steinmeier auch auf Facebook und erklärte: „Mit seinem hohen Ansehen, das er in der ganzen Welt genießt und seiner vielfältigen Erfahrung bringt er in diesen schwierigen Zeiten die notwendige Ruhe und Klarheit für dieses bedeutende Amt mit.“

Zuvor hatte Kretschmann in einem ARD-Gespräch erklärt, er sei zufrieden damit, nicht selbst Staatsoberhaupt Deutschlands zu sein. „Es war gar nie mein Wunsch, Bundespräsident zu werden“, sagte er am Rande der Wahl in Berlin. „Ich bin gern Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ich habe eine neue Koalition, ich habe große Aufgaben in meinem Land.“

In einer gemeinsamen Erklärung der SPD-Landesvorsitzenden Leni Breymaier und des SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch hieß es, Steinmeiers Wahl sei „ein starkes Signal für Weltoffenheit, demokratische Stabilität und sozialen Zusammenhalt. Unser neues Staatsoberhaupt ist für unsere Nachbarn zugleich ein Garant für die feste Verankerung unseres Landes in einem geeinten und selbstbewussten Europa mit gemeinsamen Grundwerten.“

