Stuttgart (dpa/lsw) - In der Debatte um mögliche Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht auf halbseidene Kompromisse mit der Autobranche einlassen. Mit den angestrebten Nachrüstungen müsse es „relevante Verbesserungen“ bei den Emissionen geben, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er trat damit Befürchtungen von Umweltverbänden entgegen. Am Donnerstagabend treffen sich Vertreter des Verkehrsministeriums und der Autobranche, um über das Thema Nachrüstung zu beraten.

Kretschmann sagte, er sei verhalten optimistisch, dass Nachrüstungen mit vertretbarem Aufwand möglich seien. Nach bisherigen Plänen soll es ab 2018 in Stuttgart an Tagen mit hoher Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben. Das stößt auf Kritik.

