Stuttgart (dpa/lsw) - Die Einführung der blauen Plakette hat nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) entscheidende Bedeutung für die Luftreinhaltung in den Großstädten. Nach diversen Gerichtsentscheiden sei der Handlungsdruck „immens“, betonte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Die blaue Plakette, mit der vor allem älteren Dieselfahrzeugen die Einfahrt in die belasteten Innenstädte verboten werden kann, könnte auch zeigen: Es gibt den sauberen Diesel. Wichtig sei die rasche Ankündigung, möglichst im nächsten halben Jahr, damit sich etwa Betriebe mit ihrem Fuhrpark darauf einstellen könnten, betonte Kretschmann. Baden-Württemberg werde dafür werben, eine Bundesratsinitiative liege bereit.

