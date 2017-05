Stuttgart (dpa/lsw) - In der Debatte um mögliche Diesel-Fahrverbote in Stuttgart hofft Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf wirksame Nachrüstungen von Autos. „Wir haben, denke ich, eine Aussicht, dass es zu einer erfolgreichen Nachrüstung kommt.“ Die Autondustrie bewege sich bei dem Thema, sagte Kretschmann am Mittwoch im Landtag vor einem Treffen des Landesverkehrsministeriums mit der Branche, das am Mittwochabend geplant war.

Kretschmann erinnerte daran, dass Baden-Württemberg aufgrund der vorgegebenen EU-Grenzwerte und Gerichtsentscheidungen gezwungen sei, gegen dreckige Luft etwas zu tun. Er betonte, Fahrverbote seien kein Selbstzweck. „Wir wollen ja keine Fahrverbote. Wir wollen saubere Luft.“ Wenn das Ziel auf andere Weise zu erreichen sei, werde die Regierung von Fahrverboten Abstand nehmen.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte beschlossen, dass Fahrverbote an Tagen mit hoher Luftverschmutzung ab 2018 in Stuttgart möglich sein sollen. Am Mittwochabend sollte beim Treffen des Landes mit der Autobranche über Nachrüstungsmöglichkeiten diskutiert werden.

