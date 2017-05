Von Hermann Neu





Stuttgart - Nein, beim „Du“ sind sie nicht, die doch so verschiedenen Regierungspartner in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen sieht das auch nicht als Problem. „Siezen ist auch schön“, sagt der Regierungschef bei der Präsentation der Ein-Jahres-Bilanz des Kabinetts an der Seite seines Vize, Innenminister Thomas Strobl von der CDU. Außerdem könne sich das ja noch ändern. Konsens ist angesagt, und Strobl hat sich für den Termin nicht ganz zufällig einen blassgrünen Schlips umgebunden.

Ein Jahr ist der Amtsantritt der ersten grün-schwarzen Regierung der Republik mit der Ministerpräsidentenwahl am 12. Mai 2016 schon her. Nun geben sich die Verantwortlichen alle Mühe, die Dauerhaftigkeit der Verbindung zu beschwören - und die gar nicht so seltenen Konflikte kleinzureden. „Da fällt mir spontan nichts ein“ beantwortet Kretschmann eine Frage nach möglichem Verbesserungsbedarf. Und Strobl rettet sich auf ein „wir wollen jeden Tag etwas besser werden“.

„Wir schmieren nichts mit Harmoniekleister zu“, betont der Innenminister und CDU-Landeschef. Allerdings denke man in seiner Partei auch nicht jeden Morgen nach dem Aufstehen daran, „wie können wir den anderen ärgern“. Doch die Konflikte dürften zunehmen: Der Wahlkampf vor der Bundestagswahl am 24. September wird das Bündnis absehbar strapazieren.

Zunächst einmal sind beim Ein-Jahres-Jubiläum symbolische Akte wie eine konzertierte Baumpflanzaktion angesagt: Gemeinsam versenken die Oberen der Grünen- und der CDU-Fraktion die Wurzeln einer Winterlinde ins Erdreich - als Symbol der Dauerhaftigkeit der grün-schwarzen Verbindung. Einen Tag später ist das in einer von der FDP auf die Tagesordnung des Landtags gesetzten Aktuellen Debatte mit dem Titel „Ein Jahr Grün-Schwarz - ein Jahr Stillstand in Baden-Württemberg“ natürlich Grund für Spott der Opposition: Winterlinde? Ein Zeichen für das frostige Klima in der Koalition, befindet FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Sein SPD-Kollege Andreas Stoch meint, beim nächsten Mal müssten die Koalitionäre „eher eine Trauerweide pflanzen“. Das Bild, das die Oppositionsfraktionen gestern zeichnen, ist einigermaßen grell: „In nahezu keinem relevanten Feld herrscht zwischen Grünen und CDU Übereinstimmung“, rüffelt Stoch. „Haben Sie vor, in den nächsten vier Jahren zu regieren oder ist die Regierung im Wachkoma?“, provoziert der Liberale Rülke. Das Projekt Komplementärkoalition, wonach jeder in seinen Ressorts entscheide, funktioniere nur auf Grünen-Seite. Wo aber die Schwarzen die Ministerien besetzten, da regieren laut Rülke „auch die Grünen“.

Davon ist die CDU aber wohl weit entfernt. Umfragen bescheinigen ihr sogar, dass sie gegenüber den Grünen mit ihrem allseits beliebten Regierungschef Kretsch­mann zumindest bisher nicht untergegangen ist. Das war nicht garantiert, liegt hinter der im Land einst erfolgsverwöhnten Partei doch eine herbe Durststrecke. Die Wahl am 13. März 2016 hat sie mit ihrem Spitzenkandidaten Guido Wolf krachend verloren. Mit einem Absturz um zwölf Punkte sind die Christdemokraten bei 27 Prozent und somit hinter den um 6,1 Punkte auf 30,3 Prozent erstarkten Grünen gelandet. Der Frust war ausgeprägt, doch davon ist heute zumindest vordergründig nicht mehr viel zu spüren. Irgendwo zwischen Liebesehe und Zwangsheirat kann man das Bündnis ansiedeln. Stabil ist die Koalition über die ersten zwölf Monate gekommen - trotz Reibereien stellt niemand Grün-Schwarz grundsätzlich in Frage. Das hat etwas damit zu tun, dass Pragmatismus nicht nur beschworen, sondern auch weithin praktiziert wird. Und es hat damit zu tun, dass sich Grüne und Schwarze im Land schon seit Jahrzehnten immer stärker zugetan waren, als im Rest der Republik.

Dass die Regierungspartner vor und hinter den Kulissen Gefechte, Grabenkämpfe oder auch nur kleinere Eifersüchteleien ausfechten, verhindert dies nicht. Anderes anzunehmen, wäre blauäugig, geht es doch darum, bei passender Gelegenheit Kante zu zeigen - um eines Tages im Wahlkampf mit dem Geleisteten zu reüssieren.

Aktuelles Beispiel ist die Luftreinhaltepolitik: Fahrverbote sind für eine Partei wie die CDU eigentlich ein Tabu. Im Anhörungsentwurf des Luftreinhalteplans für Stuttgart sind sie gleichwohl für manche besonders belastete Strecke enthalten - zu stark wirkt der Druck der seit elf Jahren immer wieder überschrittenen EU-Vorgaben und die Gefahr möglicher Gerichtsurteile. Verbote mit allen Mitteln zu verhindern, erklärt auch das ausgeprägte Bemühen, über die Nachrüstung der manchmal gar nicht so alten Dieselfahrzeuge bessere Abgaswerte zu erreichen.

Mit Argusaugen beobachtet die Union derweil, dass Regierungschef Kretschmann die Nähe zur Automobilbranche intensiv pflegt und zur Chefsache erklärt hat. „Es gibt den sauberen Diesel“ gibt der Ministerpräsident vor zwei Wochen als Losung aus - da spielt es auch keine größere Rolle, dass fast zeitgleich das Umweltbundesamt veröffentlicht, dass selbst Euro-6-Diesel bei den Stickoxidwerten bis zum Sechsfachen über der Norm liegen.

Auch die Bildungspolitik ist immer für einen Zwist gut. Zwar lobt man sich, dass die alten ideologischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit angehörten. So hat die CDU auch die einst verteufelte Gemeinschaftsschule prinzipiell geschluckt. Geht es aber etwa darum, wie viele gymnasiale Oberstufen es an Gemeinschaftsschulen geben soll, brechen alte Kontroversen auf.

Immer wieder geht es auch an die Substanz: Etwa bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Für Grüne ist der Schutz Verfolgter Kernthema seit Jahrzehnten. Aktuell werden die Verantwortlichen bei den Grünen deshalb nicht müde zu betonen, dass als Konsequenz des Kompromisses mit der CDU die Behörden betroffene Migranten beraten müssen, ob es nicht doch Gründe gibt, die ihr Bleiben ermöglichen. Doch die Trennlinien verschwimmen auch hier - selbst altgediente CDU-Kommunalpolitiker gehen auf die Barrikaden, wenn Flüchtlinge gehen sollen, die integriert sind und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.

Das weithin leuchtende Bild, das Grüne und Schwarze von sich selbst zeichnen, geht der Opposition im Landtag natürlich gewaltig gegen den Strich: Beide Partner hätten „sich nicht gesucht, aber gefunden“ laute ja die offizielle Losung, ätzt der Liberale Rülke bei seinem durchaus mit Unterhaltungswert ausgestatteten Auftritt im Landtag. Die Nebenabsprachen im Koalitionsvertrag aber habe die Öffentlichkeit nicht gesucht, „aber gefunden“, rührt er genüsslich in einer grün-schwarzen Wunde.

Auch die im Koalitionsvertrag als Möglichkeit enthaltene höhere Grunderwerbsteuer ist für ihn „Teil einer alles andere als soliden Haushaltsführung“. Die möglichen Fahrverbote hält Rülke für einen „Anschlag auf den Wirtschaftsstandort“. Bei dieser Debatte habe man von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nichts gehört und der Ministerpräsident rudere „klammheimlich wieder zurück“. Zu fragen sei auch, wie Kretsch­mann entdeckt habe, dass der Diesel sauber sei. „Hat er am Auspuff geschnuppert?“, fragt der Liberale in die Runde.

Für AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen herrscht sogar weniger als Stillstand, es gehe „um ein Jahr Rückschritt“. „Das einzige, was hier brummt, ist Ihre Phasendreschmaschine“, sagt der AfD-Mann. Er spricht von einer „bis zur Krawattenfarbe durchgegrünten CDU“, Mauscheleien und Arroganz der Macht. Strobl wirft er die „Eins-zu-Eins-Übernahme unserer Positionen“ vor.

Für SPD-Fraktionschef Stoch hat die Regierung „keine Idee, wie Sie dieses Land in die Zukunft führen“ wolle. Bei den Diesel-Fahrverboten säge die Regierung „an einem der wichtigsten Stämme“ und handele gegen die Interessen des Landes. „Mutwillig und fahrlässig“ würden hunderttausende Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt.

Das will der Ministerpräsident in der Debatte dann doch nicht alles auf sich sitzen lassen. „Die Wirtschaft brummt“, erklärt er. Das Land sei „Innovationsweltmeister“ und von Stillstand keine Spur. Gegen die Regierung habe Rülke „nichts Richtiges im Köcher“. Das Verhältnis von Scherzen zum Inhalt geht für Kretschmann bei den Ausführungen des FDP-Fraktionschefs „immer mehr zu den Scherzen“. Die Landesregierung habe dagegen einen klaren Kompass und setze beispielsweise auf Nachhaltigkeit und Innovation.

Strobl wiederum tritt Spekulationen entgegen, die CDU könnte das bundesweit einmalige Bündnis, das wegen der Farben Grün und Schwarz auch „Kiwi-Koalition“ genannt wird, vorzeitig verlassen. Als monogame Vögel suchten Kiwis „erst einen neuen Partner, wenn der alte gestorben ist“, erklärt er den Abgeordneten.