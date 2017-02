Von Sabrina Erben





Die Betriebe in der Region blicken zuversichtlich in das Jahr 2017. Dies ist in Zeiten, in denen ein deutsches Magazin den US-Präsidenten Donald Trump auf seiner Titelseite als Henker der Freiheitsstatue darstellt oder von verschiedensten Stellen immer wieder vor dem drohenden Niedergang des Freihandels gewarnt wird, eine erfrischend positive Nachricht. Die Unternehmen reagieren fast schon gelassen auf die außenpolitischen Veränderungen. Die exportstarke Wirtschaft ist erprobt im Krisenmanagement. Erst die Russlandkrise, dann der Brexit und nun ein US-Präsident, der das Rad der Globalisierung zurückdrehen will. Für die Region wäre das bitter, sind doch die USA der wichtigste Handelspartner. Noch vor seiner Amtseinführung drohte Trump mit Strafzöllen auf Produkte deutscher Autobauer und übte Kritik an Firmen, die angeblich amerikanische Jobs vernichten. Dass Daimler oder BMW große Werke in den USA haben und dort Tausende von Menschen beschäftigen, wird außer Acht gelassen. Es ist ein Faktum. Was zählt das aber schon in Zeiten, in denen alternative Fakten, wenn sie nur oft genug wiederholt werden, für manche zur Wahrheit werden. Was Trump wirklich umsetzt, weiß heute noch niemand.

Und wie reagieren die hiesigen Unternehmen? Sie stützen sich auf Fakten. Die Geschäfte laufen gut, die Nullzinsen, der schwache Euro und das niedrige Öl sorgen für beste Rahmenbedingungen. Das zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist 2016 in der Region auf 1,2 Millionen gestiegen. Die Ungewissheit, die aus Trumps Politik resultiert, quittieren die Betriebe mit einer abwartenden Haltung. Größere Pläne in den USA liegen bei den meisten auf Eis. Man fährt dort auf Sicht. Das schadet in erster Linie den USA.