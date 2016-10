Stuttgart (eh) - Mit einem offenen Brief macht das Stuttgarter Marienhospital auf die angespannte Lage aufmerksam: „In Zeiten, in denen die Wirtschaft boomt und die Steuereinnahmen sprudeln, werden die Kliniken von den Politikern kaputt gespart“, beklagen darin Geschäftsführer Markus Mord und Bernd Widon von der Mitarbeitervertretung. Gerade erfolgreiche Häuser, die eine Jahr für Jahr zunehmende Patientenzahl verzeichnen, seien betroffen. Schuld an der Misere sei unter anderem der viel zu niedrige „Landesbasisfallwert“ in Baden-Württemberg: Er legt fest, wie viel Geld die Krankenhäuser in einem Bundesland für einen bestimmten