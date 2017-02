Stuttgart - Nach den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht 2015/ 2016 sahen sich die Behörden auch in Stuttgart einer Flut an Anträgen für den Kleinen Waffenschein gegenüber, die sich am Jahresende in der Statistik niederschlägt. 862 Genehmigungen wurden 2016 erteilt. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor lag die Zahl bei 167 Anträgen.

Lässt sich Sicherheit erkaufen? In den Tagen und Wochen nach den Übergriffen auf Hunderte Frauen in der Silvesternacht in Köln drängte sich diese Frage fast unwillkürlich auf. Denn auch fernab der Domstadt schnellte die Zahl der Personen, die den Kleinen