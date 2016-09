Wenn Appelle zum freiwilligen Autoverzicht nicht reichen, müssen Anreize geschaffen werden: Porsche spendiert seinen fast 10 000 Mitarbeitern ab sofort ein verbilligtes Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Bei Feinstaubalarm in Stuttgart können sie sogar kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Die Firma übernimmt dann die Kosten. Mit diesem Mobilitätskonzept setzt der Sportwagenbauer ein klares Signal: Seht her, wir haben die Zeichen der Zeit verstanden.

Freilich, ganz uneigennützig ist die unbestritten löbliche Aktion nicht. Porsche will am Standort wachsen, will noch mehr Mitarbeiter einstellen. Dafür