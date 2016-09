Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Achtjähriger ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war nach Polizeiangaben zwischen parkenden Autos auf die Straße gerannt. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß demnach nicht mehr verhindern. Der Wagen erfasste das Kind und schleuderte es zu Boden. Retter brachten den Jungen nach dem Unfall am Dienstagabend in eine Klinik.

