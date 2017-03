Stuttgart-Ost (ots) - Ein neun Jahre alter Junge ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Haußmannstraße von einem Bus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen überquerte der Junge gegen 15.30 Uhr die Haußmannstraße auf Höhe der Bushaltestelle Schwarenbergstraße von links nach rechts und wurde dabei von einem Bus der Linie 42 erfasst, der die Haußmannstraße aus Richtung Ostendplatz entlangfuhr. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um das lebensgefährlich verletzte Kind und brachten es in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock, er und weitere Zeugen wurden psychologisch betreut. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.

Anzeige