Stuttgart (dpa/lsw) - Spekulationen, nach denen ausländische Geheimdienste angeblich am Todestag der Polizistin Kiesewetter gewesen sind, haben neue Nahrung erhalten. Eine Rechtsanwältin sagte am Montag im NSU-Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag, eine Kontaktperson habe ihr erklärt, es sei am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn um ein Waffengeschäft gegangen. Die Anwältin verteidigte ein Mitglied der islamistischen Sauerlandgruppe, die Terroranschläge in Deutschland verüben wollten. Sie hatte sich selbst als Zeugin beim NSU-Ausschuss gemeldet.

Nach Angaben ihrer Kontaktperson sei am Tag der Ermordung Kiesewetters ein Türke