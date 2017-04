Troisdorf (dpa) - Mehrere Tage nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Troisdorf bei Bonn geht die Polizei rund 100 Hinweisen nach. Eine heiße Spur ist bislang aber nicht dabei, hieß es am Mittwoch bei der Polizei. Der gesuchte Mann hatte am Wochenende nach Polizeiangaben in den Siegauen eine 23 Jahre alte Frau und ihren Freund aus dem Stuttgarter Raum überfallen und die 23-Jährige vergewaltigt. Seine beiden Opfer bedrohte der unbekannte Täter dabei mit einer Art Machete. Nach wie vor schließt die Polizei nicht aus, dass der gesuchte Täter zuvor schon einmal zugeschlagen hat.

Anzeige