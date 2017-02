Stuttgart (dpa/lsw) - Ein technischer Defekt an einer Alarmanlage ist wahrscheinlich der Grund für den falschen Amokalarm in dem Bildungs- und Kulturzentrum in der Stuttgarter Innenstadt. „Im Moment sieht jedenfalls alles danach aus“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Volkshochschule wurde am Montagabend evakuiert, nachdem ein Amokalarm ausgelöst worden war. Die Polizei war mit mehreren Dutzend Beamten im Einsatz.

Die Vorrichtung, die den Alarm kurz vor 19.00 Uhr ausgelöst hatte, war nach Angaben der Polizei offenbar erst am Montag installiert worden. Nachdem Polizisten das komplette Gebäude durchsucht hatten, konnte Entwarnung gegeben werden. Polizisten durchsuchten das komplette Gebäude. Sie fanden jedoch keine Hinweise auf eine Gefährdungslage. Die Besucher der Volkshochschule mussten stundenlang im Gebäude ausharren.

Die Menschen in dem Gebäude wurden von den alarmierten Kräften psychologisch betreut. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Alarms dort befanden, war zunächst unklar.

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG stellte Busse zur Verfügung. Rund um den Rotebühlplatz kam es wegen des Polizeieinsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ende September 2016 war in einer Schule in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) fälschlicherweise Amokalarm ausgerufen worden. Grund war demnach ein defektes Ansageband. Im April des vergangenen Jahres stellte sich ein Amokalarm an einer Schule in Radolfzell am Bodensee als Fehlalarm heraus.

