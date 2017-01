Sie bilden eine Pyramide mit drei Pferden zu viert. Ganz oben, an einem Seil gesichert, die jüngste Teilnehmerin des Zirkus: Chanel Marie, fünf Jahre alt. Brausender Beifall. Noch ein Kuss für den Papa und ab geht‘s vom Pferd. Später zeigt auch der 15-jährige Ivan Knie seine Kunst auf dem Pferderücken, erstmals im Weltweihnachtscircus. „Ivan ist ein Perfektionist“, weiß Maycol Errani. Doch auch ihm macht es viel Spaß. Die Knies treten nun in achter Generation auf und die Erranis in siebter. Die Top-.Akrobaten Erranis, die durch Bodenakrobatik bisher glänzten, zeigen jetzt gefährliche Artistik zu Pferd. Maycol Errani schlägt Salti von einem zum anderen