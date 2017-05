Stuttgart (jo) - Am Samstag, 13. Mai, findet zum ersten Mal der Karma Day im Fluxus in der Calwer Passage statt. Kooperationspartner ist „Wulle hilft“, das Sozialprojekt der Brauerei Dinkelacker. An diesem Tag gibt es beim Kauf bestimmter Artikel einen Jeton dazu. Wer spenden möchte, wirft die Marke in eine Box und hat pro Jeton einen Euro für den guten Zweck gegeben. Von der Aktion profitieren kleine Organisationen aus dem sozialen Bereich, wie Future 4 Kids, One Dollar Glasses, Werkstättle Hans-Sachs-Haus, Kipepeo, Joblinge, Kukuk, Kulturinsel Stuttgart, Arthelps, Wizemann Space, Machen wir was, Hobbyhimmel, Helfer auf Achse, Küstenhund und Stay. Spender können mit der Wahl der Box selbst entscheiden, an wen das Geld geht.

Eingekauft werden können im Fluxus unter anderem außergewöhnliche Geschenkartikel, Designer- und Secondhand-Mode, Craft Beer, Obst und Gemüse oder Schmuck. Seit der Eröffnung im November 2014 hat sich in der Temporary Concept-Mall, dem Einkaufszentrum auf Zeit, viel getan. War das Kaufhaus zunächst nur für drei Monate zur Zwischennutzung geplant, gastieren hier seit zweieinhalb Jahren wechselnde Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister. „Aktueller Stand ist, dass wir bis 30. Juni 2018 bleiben können“, sagt Gründer Hannes Steim. Was dann mit dem Gebäudekomplex geschehen wird, steht noch nicht fest.

Der Karma Day findet am Samstag, 13. Mai, von 11 bis 19 Uhr statt. Ab 22 Uhr folgt „Trinken für den guten Zweck“ in der Café-Bar Holzapfel.