Stuttgart (red) - Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat den irischen Minister für Landwirtschaft, Ernährung und maritime Angelegenheiten, Michael Creed, und den irischen Botschafter, Michael Collins, am Montagabend im Rathaus empfangen. Für OB Kuhn sei es eine große Ehre gewesen, dass der Minister und der Botschafter Irlands Stuttgart besuchen. „Wir hatten eine sehr interessante Unterhaltung über Europa“, sagte Kuhn. Creed trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Er schrieb: „Ich freue mich, dass ich die wunderschöne Stadt Stuttgart besuchen konnte. Auf unsere lange Tradition der Freundschaft.“ Michael Collins ist seit 2013 als irischer Botschafter in Deutschland und hat sich bereits bei seinem Amtsamtritt in das Goldene Buch der Stadt Stuttgart eingetragen. Ein Thema der Gespräche war unter anderem die besondere irische Situation und Betroffenheit im Zusammenhang mit dem Brexit. Anlass des Besuchs war der St. Patrick‘s Day am 17. März, der in Irland eine Woche lang gefeiert wird.

Anzeige