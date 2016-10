Stuttgart (dpa/lsw) - Das Innenministerium hat vor zunehmenden Angriffen sogenannter Grusel-Clowns im Südwesten gewarnt. „Das ist eine gefährliche Geschichte und auch strafrechtlich relevant“, sagte ein Sprecher am Montag. Allein am Wochenende hätten die Lagezentren dem Ministerium bereits sieben Fälle in Baden-Württemberg gemeldet, teilte ein Sprecher am Montag mit. „Das sind wahrscheinlich nicht alle, weil sicherlich der ein oder andere Fall noch gar nicht angezeigt oder bewertet wurde.“ Das Ministerium berichtete von Fällen unter anderem in Esslingen, Sulz am Neckar, Filderstadt, Gomaringen und Trochtelfingen. In Kirchheim am Neckar (Kreis