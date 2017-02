Von Elke Hauptmann





Stuttgart - In Stuttgart leben derzeit rund 57 600 überschuldete Menschen. Rund 2300 von ihnen nehmen pro Jahr Kontakt zur Schuldnerberatung auf, etwa 1400 Schuldner werden dort jährlich weiterführend beraten und betreut. Die 14 haupt- und 16 ehrenamtlichen Mitarbeiter arbeiten am Limit.

Die Zahlen seien „alarmierend“, sagt Thomas Schlegel, Geschäftsführer von Creditreform. Dem jüngst vorgelegten Bericht der Auskunftei zufolge hat sich die Überschuldungssituation der privaten Haushalte in Stuttgart verschärft: Die Schuldnerquote, also die Zahl überschuldeter Personen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, stieg von 10,67 Prozent 2015 auf 11,12 Prozent 2016 - und damit auf den höchsten Stand seit Beginn der Erhebungen 2004. Damals wurden noch 41 181 überschuldete Einwohner in der baden-württembergischen Landeshauptstadt registriert, heute sind es 57 596. Also schon jeder zehnte erwachsene Stuttgarter. „Seit 2010“, stellt Schlegel fest, „dreht sich die Überschuldungsspirale der privaten Verbraucher in Stuttgart - zuletzt sogar wieder schneller.“ Und das, obwohl der Arbeitsmarkt und damit die Einkommenslage stabil gewesen sei. „Offensichtlich verleitet gerade die vermeintliche Sicherheit zu übermäßigen Konsumausgaben.“

Die Armut zieht sich durch alle 23 Stuttgarter Stadtbezirke, wenn auch nicht in gleichem Maße. Am geringsten ist die Schuldnerquote in Sillenbuch (6,46 Prozent), Birkach (6,77), Vaihingen (6,78) und Plieningen (6,91), am höchsten ist sie in Mitte (17,17), Wangen (14,93), Zuffenhausen (14,26) und Bad Cannstatt (14,22). Auffällig ist: Überschuldung ist männlich. Die Stuttgarter Männer weisen eine doppelt so hohe Schuldnerquote (14,73 Prozent) auf wie die Frauen (7,33).

Die Gründe für Verbraucherüberschuldung sind vielfältig: unangemessenes Konsumverhalten. Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Scheidung, Krankheit und eine gescheiterte Selbstständigkeit führen häufig in die Schuldenfalle. Betroffen sind alle Altersklassen ab 18 Jahre, am stärksten die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen (10,6 Prozent), gefolgt von den 40- bis 50-Jährigen (9,65). „Die haben aber auch noch die Möglichkeit, ihre Schulden abzubauen“, räumt Schlegel ein. Schwieriger sei das bei älteren Schuldnern. Und deren Zahl wächst. Sowohl bei den 60- bis 69-Jährigen (von 6,35 auf 6,78) als auch bei den über 70-Jährigen (von 2,11 auf 2,33) seien die Schuldnerquoten gestiegen.

Zwar sei den meisten Menschen vor Eintritt in das Rentenalter bekannt, dass sie finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, doch nur wenige von ihnen würden sich Gedanken darüber machen, wie sich das konkret auswirkt, stellt man bei der Zentralen Schuldnerberatung (ZSB) fest. Etwa 130 Personen über 65 Jahre seien in der Beratung oder hätten sich dazu angemeldet - eine vergleichsweise geringe Zahl, weil sich ältere Menschen schwer damit tun, die ZSB aufzusuchen, heißt es im Jahresbericht. Stadtteilbezogene Angebote wären für diese Gruppe ideal. Doch für ein Pilotprojekt im Stadtteil Rot fehlt bislang das Geld. Nur, wenn sich ein Finanzier, beispielsweise eine Stiftung findet, könnte man im Mai dieses Jahres starten.

Über einen Mangel an Arbeit kann die Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart, die die größte im Land ist, wahrlich nicht klagen. Im Auftrag der Stadt kümmern sich der Caritasverband, die Evangelische Gesellschaft und die PräventSozial gGmbH um Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Schuldensituation aus eigener Kraft zu bewältigen. Rund 2300 Ratsuchende wenden sich jedes Jahr an die Schuldnerberatung, die Zahlen seien relativ konstant, heißt es dort.

Auf einen Termin bei der öffentlichen Beratungsstelle muss man jedoch lange warten. Was schnell geht, ist ein sogenanntes Erstgespräch, in dem man die existenziellen Nöte regelt. Danach kommt man aber auf eine Warteliste - gut 600 Ratsuchende stehen derzeit darauf. Die Wartezeiten für eine weiterführende Beratung liegen im Schnitt bei sechs bis acht Monaten, bei Langzeitarbeitslosen auch mal bei einem Jahr und länger.

Einer der Gründe dafür: Das Personal ist knapp. Die 14 Stellen, die es schon seit dem Jahr 2007 gibt, reichen nicht aus, um die anhaltend große Nachfrage bedienen zu können. Und ohne die 16 Ehrenamtlichen, die sich mit rund 1200 Stunden im Jahr einbringen, ginge noch weniger. Rund 550 Beratungen pro Jahr werden durch die Arbeit der ZSB abgeschlossen - fast die Hälfte der Fälle übrigens mit einer Schuldenbereinigung ohne Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Überschuldung

Überschuldung liegt dann vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen auch in absehbarer Zeit nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Oder kurz: Die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben sind höher als die Einnahmen.