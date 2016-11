Stuttgart (dpa/lsw) - Erstmals seit Beginn des neuen Alarms in dieser Woche ist der Feinstaubwert am Stuttgarter Neckartor gesunken. Der dort gemessene Wert war am Mittwoch mit 116 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft allerdings mehr als doppelt so hoch wie erlaubt. Der von der EU vorgeschriebene Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Am Dienstag war am Neckartor noch der Wert von 131 Mikrogramm gemessen worden. Der neue Feinstaubalarm in Stuttgart gilt seit Montag.

Autofahrer sollen ihren Wagen stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auch sogenannte Komfortkamine, die nicht unbedingt zum Heizen nötig sind, sollen nicht benutzt werden. Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Anstieg der Werte erwarten lässt. Laut Deutschem Wetterdienst kann er noch bis Ende der Woche andauern.

Diese gemessenen Werte sind vorläufig. Die Filter der Messstationen werden mit unterschiedlichen Verfahren ausgewertet. Die endgültigen Zahlen werden immer zwei bis drei Wochen nach der vorläufigen Messung errechnet. Dementsprechend können die vorläufigen Werte nachträglich noch nach oben oder unten korrigiert werden.

