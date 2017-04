Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz hoher Bienenverluste im Winter blicken die deutschen Imker zuversichtlich in die neue Saison. «Die Verluste sind gemessen am langjährigen Mittel überdurchschnittlich, aber nicht im dramatischen Bereich», sagt Christoph Otten vom Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen.

Um den kleinen Brummern eine gute Entwicklung bieten zu können, müssen Imker in dieser Saison ganz besonders auf ihre Bienenstöcke achten: Neben der Varroamilbe sind immer mehr Parasiten auf dem Vormarsch. Unter anderem breitet sich die Asiatische Hornisse aus, die sich auf die Jagd von Honigbienen spezialisiert hat. Der Kleine Beutenkäfer legt seine Eier hingegen gern in die Spalten der Bienenstöcke. Sie schaden dem Honig und können die Konsistenz und den Duft verändern.

Dennoch sind die Umweltbedingungen derzeit optimal für eine gute Bienenentwicklung: Vor allem die warme Witterung und das reichhaltige Pollenangebot helfen den Völkern, sagt Doris de Craigher von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim.